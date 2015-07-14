焦点：美国企业料公布季度营收降幅为六年来最大

路透纽约7月13日 - 财报季在即，美国企业料将公布第二季营收下滑幅度为将近六年来最大，投资者将更有理由担心企业未来的获利情况。

企业勉力维持今年的盈利势头，靠的是削减成本，这是他们在金融危机时采取过的做法。企业还通过回购股票来提高每股盈余(EPS)。

标准普尔500指数成份股企业本周正式开始公布财报，预计营收料连续第二季下滑，因此获利并无持续增长的道理。

不过，尽管汤森路透数据显示，分析师预计美国企业第二季获利料将下滑，但一些分析师还是认为企业获利将优于预期，一如第一季那样取得增长。

问题是标普500企业要多久才能跳脱营收下滑的恶运。能源企业营收减少，加上美元升值，令标普500企业营收受挫。

“在营收持续走弱的情况下，假以时日获利也难以继续成长，”独立研究公司The Earnings Scout创造人Nick Raich表示。这也是何以“第二季营收要比获利更加重要的原因。”

图表：标普500企业2010年以来获利和营收表现(link.reuters.com/vem25w)

该财报季料将是标普500企业连续16个季度营收表现落后于获利。

根据汤森路透数据，标普500企业第二季营收料较上年同期减少3.9%，为2009年第三季以来最大降幅。第一季营收则减少了3.1%。

第二季企业获利料将下降2.9%；第一季为增长2.2%，当时分析师曾预计第一季获利下降。

股票回购可能将再次为标准普尔500指数成分股带来助力。据标准普尔道琼指数，过去五个季度以来，五分之一的成分股企业流通股数量每个季度都在减少。

BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig称，“只要借款利率低于企业盈利率，就会出现股票回购的情况，而这推动了获利增长，”

能源股拖累标准普尔500指数成分股营收，该类股因美国油价自2014年6月以来大跌约50%而受创。能源类股第二季营收料将下降35%，迄今对标普500指数构成最大拖累。

若标普500指数成分股企业第二季获利下降，那么将是2009年第三季以来的首次。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/于春红；审校 徐文焰/张荻)

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