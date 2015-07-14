焦点：美国企业料公布季度营收降幅为六年来最大

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透纽约7月13日 - 财报季在即，美国企业料将公布第二季营收下滑幅度为将近六年来最大，投资者将更有理由担心企业未来的获利情况。
企业勉力维持今年的盈利势头，靠的是削减成本，这是他们在金融危机时采取过的做法。企业还通过回购股票来提高每股盈余(EPS)。
标准普尔500指数成份股企业本周正式开始公布财报，预计营收料连续第二季下滑，因此获利并无持续增长的道理。
不过，尽管汤森路透数据显示，分析师预计美国企业第二季获利料将下滑，但一些分析师还是认为企业获利将优于预期，一如第一季那样取得增长。
问题是标普500企业要多久才能跳脱营收下滑的恶运。能源企业营收减少，加上美元升值，令标普500企业营收受挫。
“在营收持续走弱的情况下，假以时日获利也难以继续成长，”独立研究公司The Earnings Scout创造人Nick Raich表示。这也是何以“第二季营收要比获利更加重要的原因。”
图表：标普500企业2010年以来获利和营收表现(link.reuters.com/vem25w)
该财报季料将是标普500企业连续16个季度营收表现落后于获利。
根据汤森路透数据，标普500企业第二季营收料较上年同期减少3.9%，为2009年第三季以来最大降幅。第一季营收则减少了3.1%。
第二季企业获利料将下降2.9%；第一季为增长2.2%，当时分析师曾预计第一季获利下降。
股票回购可能将再次为标准普尔500指数成分股带来助力。据标准普尔道琼指数，过去五个季度以来，五分之一的成分股企业流通股数量每个季度都在减少。
BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig称，“只要借款利率低于企业盈利率，就会出现股票回购的情况，而这推动了获利增长，”
能源股拖累标准普尔500指数成分股营收，该类股因美国油价自2014年6月以来大跌约50%而受创。能源类股第二季营收料将下降35%，迄今对标普500指数构成最大拖累。
若标普500指数成分股企业第二季获利下降，那么将是2009年第三季以来的首次。(完)
(编译 郑茵/戴素萍/于春红；审校 徐文焰/张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。