盖茨蝉联美国富豪榜首 年轻一代奋起直追

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月16日 - 周一公布的两份报告称，2013年美国排名前400的富豪净资产远高于去年，更加年轻的美国人积累财富的速度比婴儿潮一代更快。

福布斯2013美国400富豪榜显示，过去一年这些富豪的净资产总量增加了19%至2.02万亿美元；平均每位富豪的个人净资产达到50亿美元，高于2012年时的42亿美元。上榜门槛为13亿美元净资产。（完整榜单请点击forbes.com）

现年57岁的比尔·盖茨凭借720亿美元的净资产蝉联桂冠。巴菲特凭借585亿美元净资产位列第二。巴菲特去年捐出了约10亿美元，其财富增加了125亿美元，为财富增幅最大的富豪。

福布斯资深编辑Kerry Dolan表示，这些富豪的平均年龄为66岁。其中年龄不超过48岁的富豪只有32位，其他都是婴儿潮一代。年轻的富豪很多来自科技行业，比如Facebook的马克·扎克伯格、戴尔公司的迈克尔·戴尔、雅虎的杨致远、Tesla Motor的Elon Musk以及谷歌的拉里·佩奇和塞吉·布林。

“打造价值几十亿美元的公司需要很长时间，除非是继承来的，”Dolan说道。

周一公布的Fidelity Millionaire Outlook显示，年轻一代比婴儿潮一代赚钱更多，积累的财富也更多。这些年龄不超过48岁的富豪平均薪水67.7万美元，而婴儿潮一代的平均薪水为19.8万美元，平均资产分别为570万美元和520万美元。

Fidelity对2013年5月可投资资产超过100万美元的542个家庭进行了调查。该报告发布了60年，这是首次有足够的人口统计跨度，进行不同时代人的比较。样本中约86%为婴儿潮一代（1965年以前出生），14%为1965年以后出生。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌