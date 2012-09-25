美国投资富豪Wilbur Ross拟以合资企业竞标中国页岩气

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透新加坡9月25日电---美国亿万投资富豪Wilbur Ross正在与中国企业洽谈成立合资企业,参与下个月底的中国页岩气招标.
中国第二轮页岩气招标涵盖八个省份20个区块,总面积达20,002平方公里.从能源企业至地产开发商,已有超过100家中国企业表达兴趣.
Ross本周曾至北京,讨论在中国企业与他在美国的部分投资之间成立合资企业的可能.Ross是全球最知名的不良资产投资家,担任WL Ross & Co的首席执行官.
"此前我去中国,部分是为了讨论我们在西方的一些投资与一些中国企业展开合资的可能性,"他在新加坡一场会议中对路透说.
"我想我们会有一个合资夥伴.招标是在10月(底),我们希望在那之前可以组织好."
他不愿详细说明和哪些公司洽谈过.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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