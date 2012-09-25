独家：美亿万富翁黄馨祥联手Guggenheim竞购体育及地产公司AEG

路透洛杉矶/纽约9月24日电---三名消息人士透露,美国洛杉矶华裔亿万富翁黄馨祥(前译陈颂雄)已加入金融服务公司Guggenheim一方,联手竞购体育及房地产公司Anschutz Entertainment Group(AEG).

一名消息人士表示,黄馨祥还将带来其他合作夥伴加入.黄馨祥的财富估计超过72亿美元.Guggenheim最近刚刚牵头洛城一个本地财团买下大联盟道奇棒球队.

AEG的资产包括职业冰球队-洛杉矶国王队(Los Angeles Kings)和洛杉矶斯台普斯中心(Staples Center),在全球拥有超过120个体育或娱乐场馆.

AEG在9月18日表示,正寻求出售公司,已聘请黑石集团(百仕通)协助.一位了解竞购情况的消息人士上周对路透表示,黑石正在收集潜在买家名单,料将在几周内向有意者提供公司财务信息.

黄馨祥和Guggenheim的发言人均未就此事置评.AEG发言人同样拒绝评论.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。