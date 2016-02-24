美国里奇蒙联储总裁拉克尔称今年升息的预期依然合理

路透巴尔的摩2月24日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美国就业市场持续强劲可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年多次升息提供理由。

全球股市下跌近两月以及对全球经济放缓的担忧升温，已加重对美联储是否能很快升息的疑虑。

拉克尔在巴尔的摩一商学院发表讲话时称，“我依然认为今年升息的预期是合理的”观点，并表示经济数据并没有表明美国即将面临衰退。

拉克尔今年在美联储利率决策委员会中没有投票权，但参与讨论。他表示，近期就业强劲增长表明美国经济依然处于强劲增长的轨道。

在拉克尔讲话之前，美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美联储应当考虑在3月会议上升息。乔治今年在美联储利率决策委员会具有投票权。

美联储去年12月份启动了近10年来的首次加息，并发布经济预测暗示今年可能加息四次。

然而从美国联邦基金利率期货当前行情来看，投资者认为今年3月份加息几无可能，而今年加息的机率也微乎其微。

拉克尔称，相信升息的理由之一是对所谓的自然实际利率的预期处于或略高于零。经济学家眼中的所谓自然实际利率是经济正常增长且通胀稳定时的利率。

“上述情况或促使联邦基金目标利率上行，”拉克尔称。

在美联储官员中，拉克尔和乔治是主张积极对抗未来可能出现的高通胀的两位“鹰派”。

拉克尔在演讲中批驳了通胀将在未来数年下降至远低于美联储2%目标水平的看法。

拉克尔称，金融市场价格分析暗示，未来5-10年平均通胀率可能在1.9%。(完)