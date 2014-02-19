提高最低工资将带来失业 但同时减轻贫困--美国CBO

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透华盛顿2月18日 -美国国会预算办公室(CBO)周二在一份报告中称，预计提高美国最低工资将在2016年底前导致约50万人失业，同时帮助近100万人摆脱贫困。该报告重新点燃了关于美国总统奥巴马今年一大执政重点的争论。
调查显示，四分之三美国人倾向于提高最低工资。受此数字鼓舞，奥巴马及其民主党同僚呼吁将最低时薪从7.25美元提高至10.10美元，以提高数百万低收入人群的薪资。
无党派倾向的CBO还表示，提高时薪将在多年中小幅减少美国预算赤字，但之后又会导致赤字小幅增加。
CBO指出难以预测提高最低工资对就业的影响，称时薪为10.10美元的情况下，“有三分之二的可能性，影响会介于就业微量减少和100万人失业之间。”(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。