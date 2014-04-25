美国重新成为全球制造业“明星”

波士顿咨询公司发布的出口国竞争力报告显示，美国重又成为全球制造业“冉冉升起的明星”，这主要是由于美国天然气价格下跌，工人的生产力水平上升，且无薪资上行压力。报告称，中国仍是全球制造业竞争力排名第一的国家，但由于劳动力和运输成本上升，且生产力增长滞后，中国的领先地位“面临压力”。报告中制造业竞争力排名前10的依次是：中国、美国、韩国、英国、日本、荷兰、德国、意大利、比利时和法国。图为美国国旗。路透