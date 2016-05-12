美国将启动位于罗马尼亚的8亿美元导弹防御系统

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Robin Emmot
路透罗马尼亚德韦塞卢5月12日 - 美国将于周四启动位于罗马尼亚的一个8亿美元的导弹防御系统。
美国和北约高官将在罗马尼亚德韦塞卢空军基地宣布弹道导弹防御基地投入运营，该防御系统能够击落来自所谓流氓国家的火箭。美国称某一天这些国家的火箭可能会覆盖到主要欧洲城市。
“伊朗继续发展、试验和部署各种射程的弹道导弹，这些导弹的射程和精确度都在提升，”美国负责军备控制的副助理国务卿Frank Rose说道。
“伊朗的导弹能够覆盖欧洲部分地区，包括罗马尼亚，”Rose说道。他随后将前往德韦塞卢空军基地，与美国国防部副部长沃克（Robert Work）和北约秘书长斯托尔滕贝格一起参加0900GMT举行的剪彩仪式。
据国际文传电讯社报导，俄罗斯外交部高官Andrey Kelin周四称，“这是对俄罗斯从军事和政治上进行遏制的一部分。”
“北约的这些决定只会令已经糟糕的形势恶化，”他并称，这一举动将会影响修复俄罗斯与北约关系的努力。
克里姆林宫称，该导弹防御系统的目的是让俄罗斯的核武器在足够长的距离内失效，从而让美国在战争爆发时能够打击俄罗斯。美国对此予以否认。
“我们并没有进行可能被视为破坏稳定的干涉，”美国驻北约代表Douglas Lute表示。
不过，Lute指出，北约将推进自冷战以来该组织最大规模的军事现代化。“我们将在北约东部盟国地区从海上、地面和空中进行部署……以威慑任何入侵者。”(完)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502