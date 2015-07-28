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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 28日 星期二 17:56 BJT

阿根廷门将罗梅罗加盟曼联

7月27日，曼联官方宣布和28岁的阿根廷国家队守门员罗梅罗签下为期三年的合约。今夏，曼联门将德赫亚频传转会绯闻，而前巴萨门将巴尔德斯也被确认将离队，本次罗梅罗的加盟对曼联是一个极有力的补充。罗梅罗也成为继德佩、达米安、施魏因斯泰格、施内德林之后今夏曼联的第5签。路透

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