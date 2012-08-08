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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 09:39 BJT

罗姆尼7月筹款再次超过奥巴马

美国共和党总统候选人罗姆尼与共和党全国委员会7月筹集了1.013亿美元竞选资金，而奥巴马与民主党全国委员会只筹集了7,500万美元，连续第三个月落後。整体而言，奥巴马阵营筹集的现金约6.27亿美元，高於罗姆尼阵营的约4.95亿美元。

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