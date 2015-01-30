罗姆尼发表演讲抨击奥巴马与希拉里

美国共和党人罗姆尼周三在外交政策和经济问题上批评奥巴马和希拉里。如果罗姆尼决定第三次竞选总统，这可能是他对希拉里批评狂潮的前奏。他在密西西比州立大学发表演讲，指责奥巴马拒绝将“伊斯兰国”称为“极端伊斯兰”。他并指责希拉里称，她“无缘无故地重启了美俄关系”，但未奏效，俄罗斯后来入侵乌克兰。路透