罗姆尼指责奥巴马对外软弱

美国共和党总统候选人罗姆尼周二指责总统奥巴马对美国的敌人软弱，并承诺他将强硬对待伊朗、中国和俄罗斯，维持美国在世界上的领导地位。罗姆尼还指责奥巴马将美国与其关键盟友以色列的关系降温。罗姆尼本周将出访英国、以色列和波兰，以反驳民主党对他缺乏海外经验的看法。