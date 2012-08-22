罗姆尼顾问称应考虑让伯南克留任美联储主席

路透纽约8月21日电---在周二的采访中,美国共和党总统竞选人罗姆尼的高级经济顾问哈伯德出人意料地表示,应考虑让美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克再次连任.

哈伯德(Glenn Hubbard)称,他可能会向罗姆尼建议,考虑让伯南克在2014年1月任期结後继续留任.

这令人颇感意外,因罗姆尼曾表示2014年不会再任命伯南克.而且,许多资深共和党人曾炮轰美联储自大衰退以来的激进政策,认为它们过犹不及且不计後果.

"伯南克是一名模范技术型官员,一直饱受指责,却又不计回报.我认为应当对他予以鼓励,"哈伯德在接受路透电视专访时表示.他又称,自"孩提时期"就与伯南克相识,两人经常交谈.

"他的观点我有可能赞成或反对,但不等於我质疑他的动机.我希望政界人士不要再继续这样做."哈伯德称.

不过,哈伯德很快表示他反对美联储的一部分政策,包括大规模购买公债的量化宽松(QE)措施.他表示,美联储不大可能推出第三轮QE3,即使推出对经济和总统选举的影响也微乎其微.

哈伯德说,美债收益率已经很低,出台QE3也只能起到略微拉低的作用,"我觉得这不是经济复苏的良方."

不过随着美国经济增长停滞且失业率在8.3%居高不下,一些分析师预计美联储最早会在9月12-13日的下次政策会议上出台QE3.而伯南克有可能在8月31日的杰克逊霍尔研讨会上,为推出新的购买计划提前做好铺垫.

但是,在11月6日大选的前夕推出这样的争议性举措,几乎肯定会招致保守派的批评,他们已经感觉美联储权力过大,且缺乏透明性.

罗姆尼的竞选夥伴Paul Ryan支持国会对美联储的决策进行审查,并支持立法剥夺美联储寻求就业最大化的使命.Ryan也是美联储超宽松货币政策的一名批判者.

罗姆尼曾表示,QE3对经济不会有多少益处,而且他也支持国会对美联储进行审查,但尚不清楚他是否和Ryan一样支持将审查范围扩大至货币政策.这可能会被视为危及美联储的独立性.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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