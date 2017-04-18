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国际财经 | 2017年 4月 18日 星期二 08:42 BJT

美国商务部长未要求讨论特定主题--日本经济产业大臣

路透东京4月18日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周二称，并未接获美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)要求讨论任何特定主题.

世耕弘成还表示，若罗斯提出要求，将就东芝(6502.T)问题交流信息。

美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。

彭斯将与日本首相安倍晋三共进工作餐，预计美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)也将在座，他正在东京与日本经济产业大臣世耕弘成进行会谈。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/王颖)

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