美国商务部长未要求讨论特定主题--日本经济产业大臣

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透东京4月18日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周二称，并未接获美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)要求讨论任何特定主题.
世耕弘成还表示，若罗斯提出要求，将就东芝(6502.T)问题交流信息。
美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。
彭斯将与日本首相安倍晋三共进工作餐，预计美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)也将在座，他正在东京与日本经济产业大臣世耕弘成进行会谈。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/王颖)
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。