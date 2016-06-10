美国西部快线宣布结束与中铁国际的高铁合作项目

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月8日 - 提议建设拉斯维加斯与洛杉矶之间高速铁路的美国西部快线公司(XpressWest)，在与中国企业签订协议不到九个月后，宣布结束与中方的合资企业，指因合作伙伴一方面临拖延。
西部快线总部设在拉斯维加斯。该公司称，之所以决定终止合作关系，起因在于协议的“及时执行”存在问题，中方企业还要“获得必要的授权，以继续推进需进行的开发活动”，这也面临挑战。参与合作的几家中方公司都隶属于中铁国际集团。
西部快线由拉斯维加斯地产开发商马奈尔公司成立，去年9月同中铁国际集团成立合资企业，向该项目注资1亿美元。西部快线原指望项目最早今年就能破土动工。一位分析师对该项目的估值为50亿美元。
西部快线宣布取消合作，对中方而言是个打击。中国在不到10年的时间里修建了全球最庞大的高铁网络。这一项目曾被视为中国企业进入迅速成长的美国高铁市场的敲门砖，也是一次展示中国技术实力的机会。
中国中车(601766.SS) (1766.HK)在去年9月加入该财团。以营收计，中国中车是全球最大的列车制造商。
西部快线首席执行官马奈尔(Tony Marnell)在声明中表示，其公司“的雄心在时间和效益方面超越中铁国际”。
由于中国适逢公共假期，路透以电话、电子邮件和传真的方式联系该中资财团寻求置评均未得到回覆。
中铁国际美国公司通过新华社表示，西部快线公司在谈判进行中发表这样的声明是仓促和不负责任的，中铁总誓将不遗余力地扞卫自己的利益。该公司还表示，西部快线单方面宣布这个消息违反了双方签署的合作框架协议，其中明文规定，没有另一方的批准，一方不得单方面发布相关信息。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 白云/戴素萍)
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