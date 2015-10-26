美国对俄罗斯在海底电缆附近的活动表示担忧--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月25日 - 《纽约时报》周日报导称，俄罗斯潜艇和间谍船出现在承载着全球大部分互联网通讯的海底电缆附近，令美国官员担忧俄罗斯可能计划在冲突时期切断这些电缆。

《纽约时报》称，尚无电缆被切断的迹象，但这种担忧反映了美国及其盟国官员愈发警惕俄罗斯在全球越来越多的军事活动。

该报援引美国海军指挥官和情报官员称，从北海到东北亚的已知电缆路线以及到更接近美国的水域，他们监测到俄罗斯的活动明显增加。

“听到任何国家正在干预通讯电缆都可能令人担忧；但鉴于潜艇运作的机密性质，我们不谈论具体细节，”美国海军发言人William Marks向《纽约时报》表示。

据《纽约时报》，美国上月对从美国东海岸驶向古巴的俄罗斯Yantar间谍船进行了密切监控，因美国在关塔那摩湾海军基地附近有一条电缆。Yantar间谍船配备了两艘自动推进的深海潜艇。

该报称，海军官员称Yantar及其配备的潜艇能够切断海底数英里深处的电缆。

该报称，尽管电缆经常会被船用锚或者自然灾害损坏，并迅速得以修复，但五角大楼官员担忧，俄罗斯似乎正寻求在更深的地方进行破坏，而这些损害将更难以定位和修复。（完）