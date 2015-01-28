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时事要闻 | 2015年 1月 28日 星期三 17:46 BJT

美国财长称若有必要将联合盟国扩大制裁俄罗斯

路透基辅1月28日 - 美国周三与乌克兰签署协议，提供20亿美元贷款担保，以帮助乌克兰支应2015年的开销，并表示如果有必要，将加大对俄罗斯的制裁力度。

美国财长雅克布·卢称，若有必要，美国准备好进行更多制裁。为达到这一目的，美国将继续与盟国合作，以加大对俄罗斯的压力。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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