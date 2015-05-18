克里姆林宫称美国助理国务卿访俄显示两国关系或在改善

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科5月18日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周一称，美国负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿纽兰（Victoria Nuland）出访俄罗斯是美俄两国关系可能在改善的迹象。
上周美国国务卿克里与俄罗斯总统普京和外长拉夫罗夫会面，探讨乌克兰和叙利亚冲突等问题。
当被记者问及纽兰的到访是否是两国关系改善的迹象时，Peskov说道：“是的，当总统普京与外长拉夫罗夫和国务卿克里会面时……提到了需要更密切的对话。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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