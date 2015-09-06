美国对俄罗斯近期在叙利亚的军事动作表示担忧

路透华盛顿9月5日（记者 Matt Spetalnick/Will Dunham） - 美国国务卿克里周六对俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯正在叙利亚朝向大规模军事集结迈进的报导令美国深感担忧。俄罗斯此举被广泛认为意在支持叙利亚总统阿萨德。

美国一名高级官员对路透称，美国当局发现“令人担忧的准备行动”，包括向叙利亚一个飞机场运输为数百人提供住宿的装置，这可能意味着俄罗斯准备在那里进行大规模军事部署。

这名官员匿名表示，俄罗斯的确切目的不详，但克里给拉夫罗夫打了电话，明确表明了美国的态度。

美国国务院提到暗示俄罗斯可能即将在叙利亚进行大规模军事集结的媒体报导。

“国务卿明确表示，如果这些报导是准确的，这样的行为可能进一步加剧冲突，导致更多无辜的人丧生，加大难民流，存在与叙利亚境内的反伊斯兰国联盟发生冲突的风险，”美国国务院称。

这名美国官员指出，俄罗斯向阿萨德的据点拉塔基亚附近一个机场运输了临时住宿装置和一个便携式空管站，还向叙利亚的邻国提交了军事飞越领空的请求。

《纽约时报》报导称，俄罗斯还向叙利亚派出了一支军事先遣队。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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