俄罗斯称美国迫使其在乌克兰问题上采取行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月16日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周四批评美国及其盟国在乌克兰冲突中所扮演的角色，称他们拉拢乌克兰向西方靠近、对俄罗斯构成威胁，迫使俄罗斯做出反应。

绍伊古在一个年度安全会议上指责美国寻求世界范围内的军事和政治霸权。他重申俄罗斯的观点：西方国家策划“颜色革命”，推翻他们不喜欢的政权领导人。

“乌克兰是一系列颜色革命中最大的悲剧。美国及其盟国试图将乌克兰纳入他们的圈子，这突破了一切界限。这无疑会引发我们的反应。”绍伊古在莫斯科说道。

“还要死多少人去逼迫乌克兰东部的居民感觉自己是‘欧洲人’？”

他反驳西方国家提出的俄罗斯强行改变欧洲版图的指责，提到西方国家在塞尔维亚、伊拉克和利比亚采取军事行动。

“那些强烈指责俄罗斯在克里米亚行动的人显然没有道义上的权利指责我们违反国际法。”

绍伊古还表示，俄罗斯认为在欧洲部署反导系统对俄罗斯的战略核威慑能力构成威胁，正在采取相应的行动。（完）