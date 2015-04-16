俄罗斯称美国迫使其在乌克兰问题上采取行动

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月16日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周四批评美国及其盟国在乌克兰冲突中所扮演的角色，称他们拉拢乌克兰向西方靠近、对俄罗斯构成威胁，迫使俄罗斯做出反应。
绍伊古在一个年度安全会议上指责美国寻求世界范围内的军事和政治霸权。他重申俄罗斯的观点：西方国家策划“颜色革命”，推翻他们不喜欢的政权领导人。
“乌克兰是一系列颜色革命中最大的悲剧。美国及其盟国试图将乌克兰纳入他们的圈子，这突破了一切界限。这无疑会引发我们的反应。”绍伊古在莫斯科说道。
“还要死多少人去逼迫乌克兰东部的居民感觉自己是‘欧洲人’？”
他反驳西方国家提出的俄罗斯强行改变欧洲版图的指责，提到西方国家在塞尔维亚、伊拉克和利比亚采取军事行动。
“那些强烈指责俄罗斯在克里米亚行动的人显然没有道义上的权利指责我们违反国际法。”
绍伊古还表示，俄罗斯认为在欧洲部署反导系统对俄罗斯的战略核威慑能力构成威胁，正在采取相应的行动。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。