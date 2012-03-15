美要求俄警告伊朗抓住最後会谈机会

路透莫斯科3月14日电---《俄罗斯商业日报》（Kommersant）周三援引该国外交消息人士的话报导称，美国已要求俄罗斯通知伊朗领导层，与六大国就其核项目将举行的会谈将是其“最後的机会”。

该报援引该消息人士的话称，“以色列人实际上在胁迫（美国总统）奥巴马，他们把他置於一个很有趣的位置：要麽支持战争，要麽失去（美国犹太游说团体的）支持。”

最近几个月来，有关以色列不管是否得到美国支持，都可能对伊朗核设施发动某种形式攻击的猜测甚嚣尘上。

上周，美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国接受伊朗发出的就其核项目举行会谈的邀请。

《俄罗斯商业日报》报导称，“美国人坚持此次会谈将是德黑兰最後的机会”。消息人士对《俄罗斯商业日报》称，“这一立场是希拉里·克林顿同（俄罗斯外长）谢尔盖·拉夫罗夫会谈时阐述的。她并要求拉夫罗夫向伊朗当局传递这一信息。”

俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇（Alexander Lukashevich）称，他无法证实或否认《俄罗斯商业日报》发布的这一信息。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）称，“我们不对外交官私下交流的意见发表评论，但如我们之前所说，只要伊朗认真对待国际社会的忧虑，我们相信仍有机会寻求外交解决方案。”

该报援引俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫(Sergei Ryabkov)的话称，传递这种信息不合适。

伊朗与六大国新会谈的时间和地点尚未敲定。上述消息人士对《俄罗斯商业日报》称，会谈将在4月份举行。

该匿名消息人士还表示，可能在年底前对伊朗实施军事打击。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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