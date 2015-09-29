美俄领导人同意举行两军会谈 避免在叙爆发冲突

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透联合国9月28日 - 美国一位官员称，美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一同意指示两军举行会谈，以避免在叙利亚可能进行的行动中爆发冲突。
美俄两国领导人还同意探索以政治方式解决叙利亚问题的选项，但在叙利亚总统阿萨德未来角色的问题上仍存在分歧。
这位要求匿名的官员称，奥巴马与普京在联大会议间隙举行了大约90分钟的会晤，谈及乌克兰和叙利亚问题，且用时基本相同。
奥巴马重申了华府的一贯立场，即阿萨德必须下台，在阿萨德掌权情况下叙利亚无法走向稳定。
该官员称，美俄外长间的政治谈判将会继续，五角大楼会安排两国军方间的会谈。
俄罗斯在过去一个月向叙利亚派遣坦克和战机，引起华府质疑普京在叙利亚的意图。
该官员，普京的意图到两人会谈结束时都是明确的，即击败“伊斯兰国”武装和支持阿萨德。
“我们对他们的目标有了明确的了解。他们的目标是追击‘伊斯兰国’和支持（叙利亚）政府，”该官员说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。