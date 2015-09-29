美俄领导人同意举行两军会谈 避免在叙爆发冲突

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月28日 - 美国一位官员称，美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一同意指示两军举行会谈，以避免在叙利亚可能进行的行动中爆发冲突。
美俄两国领导人还同意探索以政治方式解决叙利亚问题的选项，但在叙利亚总统阿萨德未来角色的问题上仍存在分歧。
这位要求匿名的官员称，奥巴马与普京在联大会议间隙举行了大约90分钟的会晤，谈及乌克兰和叙利亚问题，且用时基本相同。
奥巴马重申了华府的一贯立场，即阿萨德必须下台，在阿萨德掌权情况下叙利亚无法走向稳定。
该官员称，美俄外长间的政治谈判将会继续，五角大楼会安排两国军方间的会谈。
俄罗斯在过去一个月向叙利亚派遣坦克和战机，引起华府质疑普京在叙利亚的意图。
该官员，普京的意图到两人会谈结束时都是明确的，即击败“伊斯兰国”武装和支持阿萨德。
“我们对他们的目标有了明确的了解。他们的目标是追击‘伊斯兰国’和支持（叙利亚）政府，”该官员说。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”