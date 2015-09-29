美俄领导人同意举行两军会谈 避免在叙爆发冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月28日 - 美国一位官员称，美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一同意指示两军举行会谈，以避免在叙利亚可能进行的行动中爆发冲突。

美俄两国领导人还同意探索以政治方式解决叙利亚问题的选项，但在叙利亚总统阿萨德未来角色的问题上仍存在分歧。

这位要求匿名的官员称，奥巴马与普京在联大会议间隙举行了大约90分钟的会晤，谈及乌克兰和叙利亚问题，且用时基本相同。

奥巴马重申了华府的一贯立场，即阿萨德必须下台，在阿萨德掌权情况下叙利亚无法走向稳定。

该官员称，美俄外长间的政治谈判将会继续，五角大楼会安排两国军方间的会谈。

俄罗斯在过去一个月向叙利亚派遣坦克和战机，引起华府质疑普京在叙利亚的意图。

该官员，普京的意图到两人会谈结束时都是明确的，即击败“伊斯兰国”武装和支持阿萨德。