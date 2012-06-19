美俄就必须结束叙利亚暴力达成共识

路透墨西哥洛斯卡沃斯/贝鲁特6月18日电（记者 Matt Spetalnick/Erika Solomon）---美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周一就必须停止叙利亚境内暴力活动达成共识，但没有迹象表明双方就如何止暴达成共识。与此同时，叙利亚安全部队仍在轰炸反对力量占据的地区。

叙利亚首都大马士革15公里外的Douma镇发生激烈交战，该镇数周来一直被反对派力量部分控制。

活动人士称，自联合国观察员暂停工作後，叙利亚的暴力冲突不断升级，已造成至少79人丧生。

据俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报导，一位俄罗斯海军消息人士透露，俄罗斯正在准备向叙利亚派遣海军陆战队，以备保护该国在叙利亚塔尔图斯港（Tartous）海军基地的人员以及撤离物资之需。

在墨西哥召开二十国集团（G20）峰会期间，奥巴马和普京举行了会谈，会谈持续了两个小时，超出了原定时间。两人在会谈後面对记者发表讲话时，普京眉头微皱，奥巴马也是表情凝重。

“我们一致认为需要看到暴力停止，需要创建政治程序以防止内战，”奥巴马对记者说。

“我认为，我们在叙利亚问题上已经找到很多共同点，”普京说，他还表示双方将会继续进行磋商。

奥巴马还表示，他们承诺与包括联合国和阿盟特使安南在内的“其他国际行动者”一道寻找解决（叙利亚问题的）方案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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