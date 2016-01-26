克里姆林宫称美国财政部官员有关普京腐败的言论是“官方指控”

美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京一直在积聚秘密财富。

“据称他的年薪大约为11万美元，”舒宾说道。“这并不能准确表明他的财富，就如何掩盖他的真实财富，他有长期训练与实践。”