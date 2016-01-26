克里姆林宫称美国财政部官员有关普京腐败的言论是“官方指控”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月26日 - 克里姆林宫周二称，美国财政部官员称美国认为俄罗斯总统普京腐败的言论构成“官方指控”。
美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京一直在积聚秘密财富。
“据称他的年薪大约为11万美元，”舒宾说道。“这并不能准确表明他的财富，就如何掩盖他的真实财富，他有长期训练与实践。”
“这是官方指控，”普京的发言人帕斯科夫在电话会议上告诉记者。
“（双边）关系目前处于这样一个状态：诸如此类的谎言已经不太可能令其进一步恶化。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。