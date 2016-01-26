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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 19:01 BJT

克里姆林宫称美国财政部官员有关普京腐败的言论是“官方指控”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月26日 - 克里姆林宫周二称，美国财政部官员称美国认为俄罗斯总统普京腐败的言论构成“官方指控”。

美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京一直在积聚秘密财富。

“据称他的年薪大约为11万美元，”舒宾说道。“这并不能准确表明他的财富，就如何掩盖他的真实财富，他有长期训练与实践。”

“这是官方指控，”普京的发言人帕斯科夫在电话会议上告诉记者。

“（双边）关系目前处于这样一个状态：诸如此类的谎言已经不太可能令其进一步恶化。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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