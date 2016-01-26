克里姆林宫称美国财政部官员有关普京腐败的言论是“官方指控”

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月26日 - 克里姆林宫周二称，美国财政部官员称美国认为俄罗斯总统普京腐败的言论构成“官方指控”。
美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京一直在积聚秘密财富。
“据称他的年薪大约为11万美元，”舒宾说道。“这并不能准确表明他的财富，就如何掩盖他的真实财富，他有长期训练与实践。”
“这是官方指控，”普京的发言人帕斯科夫在电话会议上告诉记者。
“（双边）关系目前处于这样一个状态：诸如此类的谎言已经不太可能令其进一步恶化。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。