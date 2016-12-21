美国就俄罗斯吞并克里米亚事件制裁更多俄企业和商人

路透华盛顿12月20日 - 美国周二因为俄罗斯并吞克里米亚和乌克兰冲突事件，而锁定更多的俄罗斯商人和企业进行制裁，俄罗斯方面抨击此举为敌意行为。

此举正值美国总统奥巴马一个月后将把权利移交给特朗普，而特朗普对俄罗斯总统普京赞誉有加，并称如果两国能友好相处，将是件好事。

特朗普的美国国务卿提名人艾克森美孚(Exxon Mobil)执行长Rex Tillerson，曾反对美国制裁俄罗斯。

在俄罗斯于2014年吞并乌克兰的克里米亚后，美国便对俄罗斯实施制裁。但在特朗普上台后，美国是否会维持制裁俄罗斯则不得而知。

在声明稿中，美国财政部点名了七位俄罗斯商人，其中有六位是Bank Rossiya或其关系企业ABR Management与Sobinbank的高层主管。美国财政部曾把Bank Rossiya称之为俄罗斯联邦政府官员们的个人银行”，先前就对该行和这两家关系企业进行了制裁。

美国财政部并制裁了在克里米亚营业的数家企业和政府企业，包括两家美国称曾协助建造连结俄罗斯和克里米亚的桥梁的企业。(完)