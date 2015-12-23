美国制裁多个实体及个人 就乌克兰问题继续对俄罗斯施压

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月22日 - 美国财政部称，美国周二对多个实体及个人实施制裁，以就俄罗斯干预乌克兰向俄方施压。
“通过维持我们对俄罗斯的制裁，今日采取的措施支持美国寻求以外交途径解决乌克兰危机的承诺，”美国财政部在声明中称。
声明还指出，在俄罗斯完全履行在明斯克和平协议中做出的承诺之前，美国不会开始解除这些制裁，这当中包括俄罗斯承诺“向乌克兰归还俄乌国际边界乌克兰一侧的控制权”。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称，这些措施表明美方继续对俄采取“不友好立场”。他指出，在这种情况下，俄方秉持对等原则。
欧盟周一宣布将对俄罗斯的制裁延长至明年7月底。俄罗斯经济部长很快就对此发出谴责。
上述被美国制裁的实体和个人中，包括22名个人及12个实体。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。