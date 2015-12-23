美国制裁多个实体及个人 就乌克兰问题继续对俄罗斯施压

路透华盛顿12月22日 - 美国财政部称，美国周二对多个实体及个人实施制裁，以就俄罗斯干预乌克兰向俄方施压。

“通过维持我们对俄罗斯的制裁，今日采取的措施支持美国寻求以外交途径解决乌克兰危机的承诺，”美国财政部在声明中称。

声明还指出，在俄罗斯完全履行在明斯克和平协议中做出的承诺之前，美国不会开始解除这些制裁，这当中包括俄罗斯承诺“向乌克兰归还俄乌国际边界乌克兰一侧的控制权”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称，这些措施表明美方继续对俄采取“不友好立场”。他指出，在这种情况下，俄方秉持对等原则。

欧盟周一宣布将对俄罗斯的制裁延长至明年7月底。俄罗斯经济部长很快就对此发出谴责。

上述被美国制裁的实体和个人中，包括22名个人及12个实体。（完）