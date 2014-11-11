白宫称对俄罗斯制裁有效果 但未改变其对乌克兰立场

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 白宫周二表示，就乌克兰问题对俄罗斯实施经济制裁，明显对俄国经济造成冲击，但至今仍未改变俄罗斯对乌克兰的算计。
美国及俄罗斯官员表示，美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一在亚太经合组织(APEC)会议期间短暂交谈，但并未深入讨论使两国产生分歧的的问题。
负责沟通策略的美国副国家安全顾问Ben Rhodes在北京APEC会议间隙对记者发言。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。