美国制裁多个实体及个人 就乌克兰问题继续对俄罗斯施压

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月22日 - 美国财政部称，美国周二对多个实体及个人实施制裁，以就俄罗斯干预乌克兰向俄方施压。
“通过维持我们对俄罗斯的制裁，今日采取的措施支持美国寻求以外交途径解决乌克兰危机的承诺，”美国财政部在声明中称。
声明还指出，在俄罗斯完全履行在明斯克和平协议中做出的承诺之前，美国不会开始解除这些制裁，这当中包括俄罗斯承诺“向乌克兰归还俄乌国际边界乌克兰一侧的控制权”。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称，这些措施表明美方继续对俄采取“不友好立场”。他指出，在这种情况下，俄方秉持对等原则。
欧盟周一宣布将对俄罗斯的制裁延长至明年7月底。俄罗斯经济部长很快就对此发出谴责。
上述被美国制裁的实体和个人中，包括22名个人及12个实体。（完）
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选