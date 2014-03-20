美国扩大制裁范围 与普京关系最密切人士上榜

图为据信来自俄罗斯的军人在克里米亚城市辛菲罗波尔附近的Perevalnoye军事基地换岗。 REUTERS/Baz Ratner

* 奥巴马制裁普京最亲密盟友，以及一家俄罗斯银行

* 莫斯科称美国将自食其果

* 普京告诫商人把资产带回国内

* 俄罗斯下议院批准合并克里米亚的条约

* 俄军接管乌克兰军舰

路透华盛顿/莫斯科3月20日 -美国总统奥巴马周四针对克里米亚问题采取进一步行动，对与俄罗斯总统普京关系最密切的一些长期政治及商业盟友实施个人制裁。

签证禁令与资产冻结范围扩大至与普京关系比较密切的人士。俄罗斯则在巩固对克里米亚半岛的合并，加强在该地区的军事力量。

乌克兰的一名发言人表示，俄军周四接管了驻扎在克里米亚的三艘乌克兰军舰，在接管其中一艘军舰时使用了震撼弹。基辅还表示，已开始把原来在克里米亚的边防军撤回大陆。这些边防军此前处于俄军包围之中，而且人数少于俄军。

美国黑名单中增加的20个人包括俄罗斯银行家Yuri Kovalchuk及其掌管的银行BankRossiya，石油与大宗商品贸易商Gennady Timchenko，Arkady Rotenberg和BorisRotenberg兄弟，普京的总统办公室主任及副主任，军事情报局局长和一名铁路主管。

莫斯科亦宣布针对美国高级官员的制裁措施，来反击美国对俄罗斯公民旅游禁令和资产冻结的做法，其外长称美国的行动将是“自作自受”。

欧盟领导人在布鲁塞尔召开会议，以加速欧盟对俄罗斯的制裁。官员表示，虽然欧盟将在其制裁名单中增加十余人，并取消欧盟-俄罗斯索契峰会，但欧盟举措对普京的金主打击力度不会像美国那样大。

俄罗斯国家杜马(下议院)只有一名议员投票反对合并条约。俄罗斯联邦委员会(上议院)将在周五完成批准进程。

随着美国试图收紧对俄罗斯的制裁，普京告诉俄罗斯企业的老板把资金汇回国内，以帮助国家渡过制裁和经济滑坡期。

一个潜在的不祥兆头则是，普京的军队倘若越过克里米亚，进入同样拥有大批讲俄罗斯语言的乌克兰南部和东部地区，奥巴马称他已签署一个新的命令，从而为美国扩大制裁俄罗斯经济扫清道路。

**欧盟比较谨慎**

在欧美试图解决关于制裁方面的分歧之际，奥巴马一周来第二次走在欧洲领导人前面，宣布更加严厉的制裁措施。

虽然波兰和前苏联的一些波罗的海国家一直主张采取强硬立场，但德国、法国和英国等欧盟主要国家都因为强烈的经济原因而比较谨慎。

德国总理默克尔在柏林对议会表示，欧盟领导人将表明，如果普京得寸进尺，准备好分阶段加大对俄罗斯官员的惩罚力度并实施经济制裁。

“今天和明天的欧盟峰会将清楚表明，如果局势恶化，我们准备随时实施第三阶段的措施。”

一些外交人士认为，她的声明显示含蓄承认失去了克里米亚，只有俄罗斯采取进一步行动破坏乌克兰稳定或者干涉其它国家，才会引发可能导致西方与俄罗斯经济两败俱伤的制裁行动。(完)

(编译 张涛/侯向明；审校 龚芳/李爽)

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