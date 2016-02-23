美俄宣布叙停火计划将于周六开始生效

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路透华盛顿2月22日（记者 Arshad Mohammed） - 美国和俄罗斯宣布，叙利亚停火计划将于周六（2月27日）生效，打击“伊斯兰国”、努斯拉阵线及其他被联合国认定的恐怖组织的行动将不包括在内。

美俄两国在美国国务院发布的联合声明中称，各方应在周五大马士革时间中午（1000 GMT）前向美国和俄罗斯表明他们同意履行停火计划，停火计划将在午夜生效。

按照协议条款，叙利亚政府及联军将停止用包括火箭弹、迫击炮、反坦克制导导弹在内的任何武器攻击叙利亚反对派武装力量，叙利亚反对派武装力量也将停止用这些武器攻击前者。

不过，停火计划允许继续进行打击“伊斯兰国”、努斯拉阵线及其他武装组织的行动，当中包括空袭，这使该计划存在漏洞。

“叙利亚武装力量、俄罗斯武装力量以及美国为首的打击‘伊斯兰国’的联盟，将会继续对‘伊斯兰国’、努斯拉阵线及其他被联合国安理会认定的恐怖组织展开包括空袭在内的军事行动。”联合声明称。

声明还称，俄罗斯、美国及其他方将一道划定“伊斯兰国”、努斯拉阵线以及联合国安理会认定的恐怖组织占据的领土范围。（完）