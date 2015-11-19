奥巴马称俄罗斯、伊朗以及叙利亚执政精英或需几个月来认清叙利亚局势

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月19日（记者 Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马周四称，俄罗斯、伊朗和叙利亚执政精英可能需要几个月时间才能接受如果阿萨德继续执政叙利亚内战就不可能结束，也不会出现政治和解。
奥巴马指出，俄罗斯和伊朗认识到“伊斯兰国”是“重大威胁”，但俄罗斯在叙利亚的行动意在帮助阿萨德。
“底线是如果阿萨德继续执政，我看不到叙利亚内战能够结束，”奥巴马在马尼拉举行的亚太经合组织峰会期间对记者们说道。
“我们和联盟成员认识到俄罗斯、伊朗以及叙利亚政府成员与执政精英中的一些人可能需要几个月时间才能认识到我刚刚所说的情况。”
奥巴马指出，他可以关闭古巴的关塔那摩监狱，同时确保美国人的安全，但承认可能面临国会的强大阻力。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。