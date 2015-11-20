奥巴马称俄罗斯、伊朗及叙利亚执政精英或需几个月来认清叙利亚局势

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月19日 - 美国总统奥巴马周四称，俄罗斯、伊朗和叙利亚执政精英可能需要几个月时间才能接受如果阿萨德继续执政叙利亚内战就不可能结束，也不会出现政治和解。
奥巴马指出，俄罗斯和伊朗认识到“伊斯兰国”是“重大威胁”，但俄罗斯在叙利亚的行动意在帮助阿萨德。
“底线是如果阿萨德继续执政，我看不到叙利亚内战能够结束，”奥巴马在马尼拉举行的亚太经合组织峰会期间对记者们说道。
“我们和联盟成员认识到俄罗斯、伊朗以及叙利亚政府成员与执政精英中的一些人可能需要几个月时间才能认识到我刚刚所说的情况。”
奥巴马指出，他可以关闭古巴的关塔那摩监狱，同时确保美国人的安全，但承认可能面临国会的强大阻力。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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