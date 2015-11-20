奥巴马称俄罗斯、伊朗及叙利亚执政精英或需几个月来认清叙利亚局势

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月19日 - 美国总统奥巴马周四称，俄罗斯、伊朗和叙利亚执政精英可能需要几个月时间才能接受如果阿萨德继续执政叙利亚内战就不可能结束，也不会出现政治和解。

奥巴马指出，俄罗斯和伊朗认识到“伊斯兰国”是“重大威胁”，但俄罗斯在叙利亚的行动意在帮助阿萨德。

“底线是如果阿萨德继续执政，我看不到叙利亚内战能够结束，”奥巴马在马尼拉举行的亚太经合组织峰会期间对记者们说道。

“我们和联盟成员认识到俄罗斯、伊朗以及叙利亚政府成员与执政精英中的一些人可能需要几个月时间才能认识到我刚刚所说的情况。”