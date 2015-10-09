美俄外长通话 克里就俄在叙打击目标与“伊斯兰国”无关表示关切

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月8日 - 美国国务卿克里同俄罗斯外长拉夫罗夫周四进行了30分钟的通话，对俄罗斯在叙利亚境内的目标与“伊斯兰国”无关表示关切。
“国务卿重申了我们对俄军攻击的多数目标与‘伊斯兰国’无关的关切，”美国国务院发言人柯比（John Kirby）周四称。
柯比称，两人在通话时没有做出“策略性的决定”。
柯比还表示，他不能对媒体有关俄罗斯导弹在伊朗境内坠毁的报导予以证实。
“我无法证实，但我认为，这进一步表明需要有适当的化解冲突的程序。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。