美俄外长通话，克里就俄在叙打击目标与“伊斯兰国”无关表示关切

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月8日 - 美国国务卿克里同俄罗斯外长拉夫罗夫周四进行了30分钟的通话，对俄罗斯在叙利亚境内的目标与“伊斯兰国”无关表示关切。
“国务卿重申了我们对俄军攻击的多数目标与‘伊斯兰国’无关的关切，”美国国务院发言人柯比（John Kirby）周四称。
柯比称，两人在通话时没有做出“策略性的决定”。
柯比还表示，他不能对媒体有关俄罗斯导弹在伊朗境内坠毁的报道予以证实。
“我无法证实，但我认为，这进一步表明需要有适当的化解冲突的程序。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”