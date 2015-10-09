美俄外长通话，克里就俄在叙打击目标与“伊斯兰国”无关表示关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月8日 - 美国国务卿克里同俄罗斯外长拉夫罗夫周四进行了30分钟的通话，对俄罗斯在叙利亚境内的目标与“伊斯兰国”无关表示关切。

“国务卿重申了我们对俄军攻击的多数目标与‘伊斯兰国’无关的关切，”美国国务院发言人柯比（John Kirby）周四称。

柯比称，两人在通话时没有做出“策略性的决定”。

柯比还表示，他不能对媒体有关俄罗斯导弹在伊朗境内坠毁的报道予以证实。

“我无法证实，但我认为，这进一步表明需要有适当的化解冲突的程序。”（完）