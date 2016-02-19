美俄军方举行会谈 为联合国叙利亚停火会议铺路

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透日内瓦2月19日 - 外交官们称，美国和俄罗斯军方官员在日内瓦举行了会谈，而周五晚些时候还将举行更大范围的联合国会议，旨在努力达成叙利亚各方停战协议。
他们指出，美俄军方会面的目的在于在随后双方共同主持的联合国会议前缩小分歧。他们不愿提供更多细节。
“目的是让俄罗斯和美国达成共识，联合国显然是要促成停火协议并得以履行，将与各方进行谈判，”一名外交官对路透说道。
联合国发言人Michele Zaccheo称，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）通过视频连线参与了美国和俄罗斯之间的会谈。
国际文传电讯社引述俄罗斯副外长Mikhail Bogdanov周四的话称，俄方希望周五能够就叙利亚停火达成协议。 （完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)