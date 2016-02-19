美俄军方举行会谈 为联合国叙利亚停火会议铺路

路透日内瓦2月19日 - 外交官们称，美国和俄罗斯军方官员在日内瓦举行了会谈，而周五晚些时候还将举行更大范围的联合国会议，旨在努力达成叙利亚各方停战协议。

他们指出，美俄军方会面的目的在于在随后双方共同主持的联合国会议前缩小分歧。他们不愿提供更多细节。

“目的是让俄罗斯和美国达成共识，联合国显然是要促成停火协议并得以履行，将与各方进行谈判，”一名外交官对路透说道。

联合国发言人Michele Zaccheo称，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）通过视频连线参与了美国和俄罗斯之间的会谈。

国际文传电讯社引述俄罗斯副外长Mikhail Bogdanov周四的话称，俄方希望周五能够就叙利亚停火达成协议。 （完）