美俄军方举行会谈，为联合国叙利亚停火会议铺路

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦2月19日 - 外交官们称，美国和俄罗斯军方官员在日内瓦举行了会谈，而周五晚些时候还将举行更大范围的联合国会议，旨在努力达成叙利亚各方停战协议。
他们指出，美俄军方会面的目的在于在随后双方共同主持的联合国会议前缩小分歧。他们不愿提供更多细节。
“目的是让俄罗斯和美国达成共识，联合国显然是要促成停火协议并得以履行，将与各方进行谈判，”一名外交官对路透说道。
联合国发言人Michele Zaccheo称，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）通过视频连线参与了美国和俄罗斯之间的会谈。
国际文传电讯社引述俄罗斯副外长Mikhail Bogdanov周四的话称，俄方希望周五能够就叙利亚停火达成协议。 （完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24