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国际财经 | 2014年 3月 4日 星期二 10:34 BJT

美国搁置与俄罗斯的贸易投资谈判

路透华盛顿3月3日 - 美国一位官员周一表示，美国已经搁置同俄罗斯的贸易和投资谈判，谴责俄罗斯出兵乌克兰。

美国贸易代表办公室发言人称，“我们已经暂缓与俄罗斯政府即将进行的双边贸易和投资磋商，该谈判本是深化两国商业及贸易关系的组成部分。”(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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