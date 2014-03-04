美国搁置与俄罗斯的贸易投资谈判

路透华盛顿3月3日 - 美国一位官员周一表示，美国已经搁置同俄罗斯的贸易和投资谈判，谴责俄罗斯出兵乌克兰。

美国贸易代表办公室发言人称，“我们已经暂缓与俄罗斯政府即将进行的双边贸易和投资磋商，该谈判本是深化两国商业及贸易关系的组成部分。”(完)