美国搁置与俄罗斯的贸易投资谈判

英国央行决策委员桑德斯表示自己有可能加入支持升息的阵营
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透华盛顿3月3日 - 美国一位官员周一表示，美国已经搁置同俄罗斯的贸易和投资谈判，谴责俄罗斯出兵乌克兰。
美国贸易代表办公室发言人称，“我们已经暂缓与俄罗斯政府即将进行的双边贸易和投资磋商，该谈判本是深化两国商业及贸易关系的组成部分。”(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
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路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。