俄罗斯官员指责联合国大楼听奥巴马“指挥”

路透联合国9月29日（记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（ Vitaly Churkin）对科索沃代表参加联合国反恐峰会表示不满，称联合国大楼听美国总统奥巴马“指挥”。

“他们（科索沃官员）与其他联合国成员国的官员一起坐在这个大厅，”丘尔金对记者说。“这当然是不对的。在联合国大楼举行这样的会议，意味着他们不尊重联合国……这超出了联合国的规定。”

科索沃2008年宣布脱离塞尔维亚独立，俄罗斯一直未予承认。俄罗斯是塞尔维亚的主要盟国。

科索沃独立已经获得逾110个国家的承认，其也是多个国际组织的成员，但只要在安理会拥有否决权的俄罗斯反对，科索沃就不能加入联合国。

丘尔金谈到美方邀请科索沃参加周二会议时称：“他们在这栋大楼展示的是一切都听奥巴马指挥。”

包括俄罗斯在内的100多个国家的代表受邀参加了该会议。但丘尔金明确表示，俄罗斯对该活动并不是完全满意，这“严重破坏了联合国在这一方面的努力”，而且“联合国有自己的反恐战略”。（完）