俄罗斯官员指责联合国大楼听奥巴马“指挥”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月29日（记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（ Vitaly Churkin）对科索沃代表参加联合国反恐峰会表示不满，称联合国大楼听美国总统奥巴马“指挥”。
“他们（科索沃官员）与其他联合国成员国的官员一起坐在这个大厅，”丘尔金对记者说。“这当然是不对的。在联合国大楼举行这样的会议，意味着他们不尊重联合国……这超出了联合国的规定。”
科索沃2008年宣布脱离塞尔维亚独立，俄罗斯一直未予承认。俄罗斯是塞尔维亚的主要盟国。
科索沃独立已经获得逾110个国家的承认，其也是多个国际组织的成员，但只要在安理会拥有否决权的俄罗斯反对，科索沃就不能加入联合国。
丘尔金谈到美方邀请科索沃参加周二会议时称：“他们在这栋大楼展示的是一切都听奥巴马指挥。”
包括俄罗斯在内的100多个国家的代表受邀参加了该会议。但丘尔金明确表示，俄罗斯对该活动并不是完全满意，这“严重破坏了联合国在这一方面的努力”，而且“联合国有自己的反恐战略”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”