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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 26日 星期三 14:08 BJT

鲁迪沙重返巅峰 世锦赛800米夺冠

2015年国际田联世锦赛第四个比赛日上演的男子800米决赛中，肯尼亚名将鲁迪沙一路领先，以1分45秒84轻松拿下冠军。自2013年膝盖受伤后，鲁迪沙表现相对低落，本次在北京世锦赛中成功重演了他2011年世锦赛该项目夺金的辉煌。路透

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