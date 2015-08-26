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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 26日 星期三 14:29 BJT

世锦赛女子1500长跑 迪巴巴无悬念夺冠

8月25日，2015年国际田联世锦赛女子1500米决赛的争夺中，出身于埃塞俄比亚女子长跑名门的根泽贝迪巴巴以4分08秒09轻松赢得冠军，为家族再添荣誉，其家族迄今已在奥运会和世锦赛夺得11枚长跑项目金牌。路透

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