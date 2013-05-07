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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 14:53 BJT

克里本周访俄 关注叙利亚朝鲜等问题

一名美国高官周一表示，美国国务卿克里将在本周访问莫斯科期间再次努力，看美国和俄罗斯是否能共同合作，找到结束叙利亚内战的政治解决方案。克里周一下午启程前往莫斯科，定于周二与俄罗斯总统普京会晤，就包括伊朗和朝鲜核项目、阿富汗以及美俄贸易等一系列问题进行讨论。路透

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