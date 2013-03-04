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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 11:36 BJT

美俄一致认为需推动叙利亚政治过渡

美国白宫称，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周五通电话时达成共识，即需要推动叙利亚政治过渡，以尽快结束暴力冲突。两国领导人并强调，美国新国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫应继续在叙利亚问题上加强沟通。路透
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