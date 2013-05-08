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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 14:10 BJT

美俄同意力促叙利亚冲突双方进行和谈

俄罗斯和美国同意搁置在叙利亚问题上的分歧，举行紧急国际会谈以找到结束叙利亚内战的解决方案。美国国务卿克里访问莫斯科期间表示，俄罗斯同意努力促成叙利亚政府和反对派都参加的会议，最早可能是本月。路透
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