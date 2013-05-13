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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:30 BJT

俄罗斯称5月无望举行叙利亚和平会议

俄罗斯周六表示，在叙利亚和平进程中，谁应代表反对派仍存争议。日前，美俄宣布共同努力推动叙利亚政府和反对派参加国际和平会议。一名俄方高官称，要想在5月底之前成功召开会议是不可能的。叙利亚内战迄今已造成7万多人死亡。路透
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