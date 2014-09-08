美俄将讨论1987年签订的中程导弹条约--国际文传电讯社

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透莫斯科9月8日 - 国际文传电讯社引述一名俄罗斯外交部官员谈话指出，俄罗斯和美国官员周四将在莫斯科开会，讨论1987年武器协议的执行情形。
上面所提及的是“中程导弹条约”，规范的是射程500-5,500公里的弹道及巡航导弹。一名俄罗斯将军今年稍早表示，俄罗斯可能退出这项条约。
国际文传电讯设引述俄罗斯外交部防止武器扩散暨管制部门主管Mikhail Ulyanov谈话指出，“我们认为这是一项重要协议，应该正确执行。”(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。