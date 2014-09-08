版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 8日 星期一 16:47 BJT

美俄将讨论1987年签订的中程导弹条约--国际文传电讯社

路透莫斯科9月8日 - 国际文传电讯社引述一名俄罗斯外交部官员谈话指出，俄罗斯和美国官员周四将在莫斯科开会，讨论1987年武器协议的执行情形。

上面所提及的是“中程导弹条约”，规范的是射程500-5,500公里的弹道及巡航导弹。一名俄罗斯将军今年稍早表示，俄罗斯可能退出这项条约。

国际文传电讯设引述俄罗斯外交部防止武器扩散暨管制部门主管Mikhail Ulyanov谈话指出，“我们认为这是一项重要协议，应该正确执行。”(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐