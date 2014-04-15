美俄领导人电话讨论乌克兰问题 奥巴马措辞严厉

美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一通电话，奥巴马在电话中称，俄罗斯若继续在乌克兰的行动，将为此付出更大代价，俄罗斯应利用其影响力促使乌克兰的分裂主义者撤退。克里姆林宫则称，普京在通话中告诉奥巴马，俄罗斯并未干预乌克兰事务，并呼吁华盛顿利用影响力阻止流血冲突。白宫称是俄方主动提出两国首脑通电话的。图为2013年6月17日奥巴马与普京会面的资料图片。路透