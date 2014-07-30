奥巴马称美俄不会因乌克兰危机引发新冷战

路透华盛顿7月29日（记者 Steve Holland/Anna Yukhananov） - 美国总统奥巴马周二加大对俄罗斯的经济制裁，但指出美俄关系越发疏远并不代表新冷战的开始。

美国和欧盟谨慎采取联合行动，宣布针对俄罗斯银行、能源和国防企业的新制裁措施。

奥巴马在白宫表示，制裁将对俄罗斯经济产生更大的影响，从而迫使俄罗斯停止支持乌克兰分裂势力。

奥巴马指出，新的制裁暗示“欧洲对普京总统只有花言巧语却没有实际行动越发失去耐心”。

“这不是新的冷战，”奥巴马对记者说道。“这只是针对俄罗斯不愿承认乌克兰有权选择自己道路的特定问题。”

奥巴马似乎仍无意向乌克兰提供致命武器支持，他表示乌克兰政府军的“装备比叛军好”，当前的问题在于“如何防止乌克兰东部的流血冲突”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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